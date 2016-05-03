وزير الداخلية مهنئا السيسى بمناسبة الإسراء والمعراج: حفظ الله مصر

بعث اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى "رئيس جمهورية مصر العربية " بمناسبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.

جاء فى نص البرقية: "يطيب لى وهيئة الشرطة فى مناسبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج أن نتقدم لسيادتكم بأصدق مشاعر الإعزاز والتقدير وأطـيـب الأمـنيـات القلـبـيـة بـدوام الصحة والسـداد ، سائلين الله تعالى أن يعيدها علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير والبركات . .إننا إذ نعتز بما تحقق من إعجاز فى رحلة الإسراء والمعراج تكريماً لخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم فى دعوته للإسلام والإيمان .. نتوجه إلى الله عز وجل بقلوب صادقة واثقة من سماحة الدين الحنيف الذى يعلى قيـم الحـق والعـدل ومبـادئ الأمـن والسـلام أن يحفظ مصر الكنانة ويهيأ لها مزيداً من الأمن والتقدم والتنمية ..سدد الله على طريق الحق خطاكم .. وكل عام وسيادتكم بخيـر ،،

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للسيد المهندس/ شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ... جاء بها :"يطيب لى وهيئة الشرطة فى ذكرى الإسراء والمعراج أن نتقدم لسـيادتكم بأصدق التهانى وأطيب الأمانـى ..إننا إذ نحتفى بهذه المعجزة المبهرة كمنحة إلهية لخير البشرية وخير أمة أخرجت للناس فإننا ندعو الله تعالى أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد وقد تحقق لمصرنا الحبيبة كل ما تصبو إليه مـن تقدم ورخاء وإزدهار .. حفظ الله مـصر وطناً للأمن والأمـان .. وكل عام وسيادتكم بخير ،،

وارسل وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر .. جاء بها :"يطيب لى فى ذكرى الإسراء والمعراج أن أعرب لفضيلتكم وعلماء المسلمين بالأزهر الشريف عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى داعياً المولى العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى أمتنا الإسلامية بمزيد من اليمـن والخــير والبـركـات .. وكـل عـام وفضيـلتكم بخير ،،

> ووجه مجدى عبد الغفار برقية تهنئة لفضيلة الدكتور شوقى علام مفتى جمهورية مصر العربية ..جاء بها "يسرنى فى مناسبة ذكرى الإسراء والمعراج أن أبعث لفضيلتكم بأصدق التهانى وأطيب الأمنيات سائلا الله العلى القدير أن يعيدها عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى أمتنا الإسلامـية بمـزيد من اليمن والخير والبركات .. وكل عام وفـضـيلتكم بـخيـر ،،

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ..جاء بها : "يسرنى فى مناسبة ذكرى الإسراء والمعراج أن أبعـث لسيــادتكم بأصـدق التهانى وأطيب الأمنيات سائلا المولى العلى القدير أن يمتعكم بموفور الصحة والعافيـة ودوام التـوفيق والسداد وأن يعيد هـذه المـناسـبة الكريمـة على الأمـة الإسـلاميـة بالخـير واليـمن والـبركات .. وكل عام وسيادتكم بخير ،،.

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