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بالصور.. وزارة التضامن تعلن أسعار 4 برامج للحج.. و30 ألف جنيه لـ"الاقتصادى"

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بالصور.. وزارة التضامن تعلن أسعار 4 برامج للحج.. و30 ألف جنيه لـ"الاقتصادى" بالصور.. وزارة التضامن تعلن أسعار 4 برامج للحج.. و30 ألف جنيه لـ"الاقتصادى"
قال أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذى لمؤسسة الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى، إن وزارة التضامن ستنفذ 4 برامج خلال موسم الحج الحالى لزيادة الحج الاقتصادى للتيسير على المواطنين وخاصة بعد ارتفاع سعر الريال السعودى، موضحاً أن 85% من قيمة اشتراك الرحلة يتم تمويلها وفقا لتسعيرات البنك.

وأضاف خلال إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج هذا العام، وعددهم 10 آلاف حاج، بحضور غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ورؤساء الجمعيات الأهلية، أن البرنامج الأول (5 نجوم) وسكنه يطل على ساحة الحرم مباشرة وهو متاح لـ8% فقط من عدد الحجاج، ويبلغ سعره 48 ألف جنيه بزيادة 17%عن العام الماضى منها 16% لتدوير العملة وارتفاع قيمة الريال السعودي.

وأشار إلى أن البرنامج الثانى (5 نجوم) بالمنطقة المركزية بالسعودية، ويبلغ سعره 43 ألف جنيه، موضحاً أن البرنامج الثالث اقتصادى ويبلغ سعره 35.400 جنيه، أما البرنامج الأخير يبلغ سعره 30 ألف جنيه، موضحًا أن هذا البرنامج مستحدث.

وأوضح أنه سيتم توفير اتوبيسات لنقل الحجاج للمطار بجميع المحافظات، موضحاً أنه سيتم توفير رحلات الطيران بعدد من المطارات وليس لمطار القاهرة فقط.

غاده والى وزارة التضامن تعلن أسعار 4 برامج للحج.. و30 ألف جنيه لـالاقتصادى (1)

غاده والى وزارة التضامن تعلن أسعار 4 برامج للحج.. و30 ألف جنيه لـالاقتصادى (2)

غاده والى وزارة التضامن تعلن أسعار 4 برامج للحج.. و30 ألف جنيه لـالاقتصادى (3)

غاده والى وزارة التضامن تعلن أسعار 4 برامج للحج.. و30 ألف جنيه لـالاقتصادى (4)

غاده والى وزارة التضامن تعلن أسعار 4 برامج للحج.. و30 ألف جنيه لـالاقتصادى (5)

غاده والى وزارة التضامن تعلن أسعار 4 برامج للحج.. و30 ألف جنيه لـالاقتصادى (6)

غاده والى وزارة التضامن تعلن أسعار 4 برامج للحج.. و30 ألف جنيه لـالاقتصادى (7)

غاده والى وزارة التضامن تعلن أسعار 4 برامج للحج.. و30 ألف جنيه لـالاقتصادى (8)

غاده والى وزارة التضامن تعلن أسعار 4 برامج للحج.. و30 ألف جنيه لـالاقتصادى (9)

غاده والى وزارة التضامن تعلن أسعار 4 برامج للحج.. و30 ألف جنيه لـالاقتصادى (10)

غاده والى وزارة التضامن تعلن أسعار 4 برامج للحج.. و30 ألف جنيه لـالاقتصادى (11)

غاده والى وزارة التضامن تعلن أسعار 4 برامج للحج.. و30 ألف جنيه لـالاقتصادى (12)

غاده والى وزارة التضامن تعلن أسعار 4 برامج للحج.. و30 ألف جنيه لـالاقتصادى (13)

غاده والى وزارة التضامن تعلن أسعار 4 برامج للحج.. و30 ألف جنيه لـالاقتصادى (14)

غاده والى وزارة التضامن تعلن أسعار 4 برامج للحج.. و30 ألف جنيه لـالاقتصادى (15)

غاده والى وزارة التضامن تعلن أسعار 4 برامج للحج.. و30 ألف جنيه لـالاقتصادى (16)


>غادة والى: دعم 1043 قرية فقيرة بمشروع تكافل وكرامة لاستمرار تعليم الأطفال

"التضامن" تجرى اليوم قرعة "حج الجمعيات" لاختيار 10 آلاف حاج

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