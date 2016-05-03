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الجيزة ترفع 250 طن مخلفات أعياد شم النسيم

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الجيزة ترفع 250 طن مخلفات أعياد شم النسيم الجيزة ترفع 250 طن مخلفات أعياد شم النسيم
قامت الهيئة العامة للنظافة وبالتجميل بالجيزة، أمس الثلاثاء، برفع 250 طن مخلفات وقمامة من الحدائق العامة والمتنزهات التي نتجت عن احتفالات اعياد شم النسيم ونقلها إلي المقلب العمومي بشبرامنت.

وكان اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، كلف رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل ، بتكثيف الجهود والدفع بفرق عمال النظافة وسيارات للحدائق والأماكن التي يرتادها المواطنين خاصة الحدائق الأكثر كثافة وهي حدائق الحيوان والأورمان وحديقة الجيزة بارك بأرض مطار إمبابة وحديقة الجيزة العامة بطريق الفيوم والمنطقة الاثرية بالهرم وكورنيش النيل والمسطحات الخضراء بالشوارع والميادين العامة لإصلاح ماتم إتلافه نتيجة الإقبال الكثيف من المواطنين .

من جانبه أضاف عزت الخرصة، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، فى بيان صحفى، أن قطاعات الحدائق العامة بالهيئة، قامت بالبدء في أعمال الصيانة للمسطحات الخضراء وإصلاح ماتم إتلافه نتيجة إقبال المواطنين وإعادة الحدائق إلي ماكانت عليه وزراعة النباتات والشتلات .
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