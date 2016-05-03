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الجريدة الرسمية تنشر قرارات للرئيس السيسي بترقيات فى "النيابة الإدارية"

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الجريدة الرسمية تنشر قرارات للرئيس السيسي بترقيات فى "النيابة الإدارية" الجريدة الرسمية تنشر قرارات للرئيس السيسي بترقيات فى "النيابة الإدارية"
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح ، رقم 182 لسنة 2016، بتعيين هشام محمد نزيه اليمانى السمرى، الوكيل العام بهيئة النيابة الإدارية، فى وظيفة وكيل عام اعتباراً من 28-6-2015.

ونصت المادة الثانية من القرار، على تعيين رؤساء النيابة الإدارية من الفئة (أ) فى وظيفة وكيل عام بالهيئة اعتباراً من 28-6-2015، وهم أيمن عادل أحمد سلطان، وتامر بيومى حسن الطواب، وصبرى عبد الوهاب محمد بريك، وأحمد محمد عبد الله حسين حسن الجباس، وأسامة محمد مدحت محمد مرسى.

وتضمنت المادة الثالثة، تعيين يحيى محمد أبو الفتوح سليمان، وإلهام فتحى إبراهيم أحمد قرمة، رئيسى النيابة الإدارية من الفئة (ب) فى وظيفة نيابة إدارية من الفئة (أ) اعتباراً من 28-6-2015.

كما شمل القرار فى مادته الرابعة، تعيين فاتن إسماعيل عثمان محمد، ومحمد عصام محمد محمد عبد القادر، وياسمين محمد شمس الدين سعيد، وكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة، فى وظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة (ب) اعتباراً من 28-6-2015.

وتضمنت المادة الخامسة من القرار، تعيين رانيا محمد يحى أحمد سعيد، وكيل النيابة، فى وظيفة نيابة إدارية من الفئة الممتازة اعتباراً من 28-6-2015.


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