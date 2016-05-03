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وزيرة التضامن: أول فوج من حجاج الجمعيات يغادر القاهرة 24 أغسطس المقبل

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وزيرة التضامن: أول فوج من حجاج الجمعيات يغادر القاهرة 24 أغسطس المقبل وزيرة التضامن: أول فوج من حجاج الجمعيات يغادر القاهرة 24 أغسطس المقبل
قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه تم الانتهاء من تفويج الرحلات الخاصة بحج الجمعيات، مشيرة إلى أن أول فوج سيغادر القاهرة متجها إلى يوم 24 أغسطس المقبل.

وأضافت خلال إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج هذا العام، وعددهم 10 آلاف حاج، أن الوزارة قامت بعمل تقييم لما تم خلال موسم الحج الماضى، للتعرف على المشاكل وكيفية التغلب عليها وكيفية الحفاظ على الخدمات الجيدة.

وأكدت أن اختيار المشرفين من خلال قواعد شفافة تم إرسالها للمديريات بالمحافظات، وتم التقدم للالتحاق عبر الموقع الإلكترونى.

وأشارت إلى أن الوزارة خفضت عدد الوعاظ هذا العام من 20 إلى 10، لأن تكلفة سفرهم وإقامتهم يتحملها الحجاج أنفسهم، بالإضافة إلى تخفيض عدد المشرفين إلى 35 مشرفا.

غاده والى وزارة التضامن تعلن أسعار 4 برامج للحج.. و30 ألف جنيه لـالاقتصادى (1)

غاده والى وزارة التضامن تعلن أسعار 4 برامج للحج.. و30 ألف جنيه لـالاقتصادى (2)

غاده والى وزارة التضامن تعلن أسعار 4 برامج للحج.. و30 ألف جنيه لـالاقتصادى (3)

غاده والى وزارة التضامن تعلن أسعار 4 برامج للحج.. و30 ألف جنيه لـالاقتصادى (4)

غاده والى وزارة التضامن تعلن أسعار 4 برامج للحج.. و30 ألف جنيه لـالاقتصادى (5)

غاده والى وزارة التضامن تعلن أسعار 4 برامج للحج.. و30 ألف جنيه لـالاقتصادى (6)

غاده والى وزارة التضامن تعلن أسعار 4 برامج للحج.. و30 ألف جنيه لـالاقتصادى (7)

غاده والى وزارة التضامن تعلن أسعار 4 برامج للحج.. و30 ألف جنيه لـالاقتصادى (8)

غاده والى وزارة التضامن تعلن أسعار 4 برامج للحج.. و30 ألف جنيه لـالاقتصادى (9)

غاده والى وزارة التضامن تعلن أسعار 4 برامج للحج.. و30 ألف جنيه لـالاقتصادى (10)

غاده والى وزارة التضامن تعلن أسعار 4 برامج للحج.. و30 ألف جنيه لـالاقتصادى (11)

غاده والى وزارة التضامن تعلن أسعار 4 برامج للحج.. و30 ألف جنيه لـالاقتصادى (12)

غاده والى وزارة التضامن تعلن أسعار 4 برامج للحج.. و30 ألف جنيه لـالاقتصادى (13)

غاده والى وزارة التضامن تعلن أسعار 4 برامج للحج.. و30 ألف جنيه لـالاقتصادى (14)

غاده والى وزارة التضامن تعلن أسعار 4 برامج للحج.. و30 ألف جنيه لـالاقتصادى (15)

غاده والى وزارة التضامن تعلن أسعار 4 برامج للحج.. و30 ألف جنيه لـالاقتصادى (16)


>غادة والى: دعم 1043 قرية فقيرة بمشروع تكافل وكرامة لاستمرار تعليم الأطفال

"التضامن" تجرى اليوم قرعة "حج الجمعيات" لاختيار 10 آلاف حاج

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