عاملون بالقطاع السياحي ينتقدون تجاهل الحكومة لزيارة «إليزابيث هيرلي» للأقصر

مراسل «ONA»

فوجئ عدد من متابعي الممثلة البريطانية الشهيرة إليزابيث هيرلي، بها تنشر صورا لها في مدينة الأقصر اليوم عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وغردت عليها قائلة : “وداعًا الأقصر الجميلة، يا له من مكان مذهل”.

وانتقد عاملون بالقطاع السياحي في محافظة الأقصر تجاهل وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة لزيارة الممثلة البريطانية الشهيرة إليزابيث هيرلي، البالغة من العمر 50 عامًا، في الترويج للمقاصد السياحية المصرية .

وقال إبراهيم حجاج صاحب بازارا سياحي في مدينة الأقصر، إن مثل هذا النوع من الزيارات كان يجب أن تستغله الدولة أفضل من ذلك في الترويج للمقاصد السياحية المصرية” ، مضيفا : “لم نقرأ خبرا واحد في أي وسيلة إعلام عن زيارة إليزابيث للأقصر وأسوان إلا بعد أن نشرت هي ذلك علي حسابها عبر تويتر بعد أن غادرت البلاد”.

في سياق متصل قالت مصادر سياحية بالأقصر، إن إليزابيث هي التي رفضت دعوة وسائل الإعلام أو حتي إخبار ممثلوها بزيارتها حتي تتجول بحرية بين آثار الأقصر”.

وكانت الممثلة البريطانية الشهيرة إليزابيث هيرلي، قد غادرت مصر أمس الإثنين، بعد زيارة سياحية قصيرة دامت يومين، أجرتها إلى مدينة الأقصر.