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نقيب الصحفيين: إقالة وزير الداخلية مطلبنا الرئيسى فى اجتماع الجمعية العمومية

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نقيب الصحفيين: إقالة وزير الداخلية مطلبنا الرئيسى فى اجتماع الجمعية العمومية نقيب الصحفيين: إقالة وزير الداخلية مطلبنا الرئيسى فى اجتماع الجمعية العمومية

يحيى قلاش نقيب الصحفيين

أكد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، أن اجتماع الجمعية العمومية غدا، يأتى لبحث سبل مواجهة العدوان على مقر النقابة، مضيفا أن المطلب الرئيسى غدا هو إقالة وزير الداخلية المسئول عن تلك الواقعة.

وأضاف يحيى قلاش في تصريح خاص ، أن الجمعية العمومية هى صاحبة القرار فى الإجراءات التى ستتخذ ضد الداخلية، مضيفا أن الداخلية لم تجد غير نشر المعلومات الكاذبة بدلا من مواجهة الحقيقة والاعتراف بالجريمة التى ارتكبتها. ولفت قلاش، إلى أن السبيل الوحيد لمواجهة هذه الأزمة ووقف تصعيدها هو الاعتراف بالحقائق، وعدم إنكارها، ووقف كل محاولات الالتفاف عليها من خلال بث المعلومات الكاذبة التى تروجها وزارة الداخلية.

 

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