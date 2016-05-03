نقيب شرطة يطعن على قرار وقفه عن العمل لتعاطيه المخدرات

تقدم سراج الدين الروبي، المحامي، بصفته وكيلًا عن النقيب أحمد محمد عبد الرؤوف متولي، الضابط بقسم مصر الجديدة التابعة لمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، بطعنٍ أمام الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العُليا.

وطالب الطعن المقدم بإلغاء القرار الصادر من رئاسة مجلس التأديب الاستئنافي، بمعاقبته بوقفه عن العمل 3 أشهر، وانقطاع راتبه، لتعاطيه مخدر الهيروين، الحشيش، والترامادول، فضلًا عن تواجده بصحبة فتاة، حسبما أفاد مراسلنا.

واختصم الطعن الذي حمل رقم ٤٦٦٧٣ لسنة ٦٢ قضائية، كل من ” وزير الداخلية، ورئيس مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة” .

وذكر الطعن أن مجلس التأديب الابتدائي، قد آصدر قرارًا بمجازاة الضابط بالوقف عن العمل لمدة ٦ أشهر، وتم تعديله إلى ٣ أشهر .

وأوضح الطعن، أن الضابط خرج عن مقتضيات الواجب الوظيفي بمخالفة التعليمات، والسلوك المعيب، وذلك بتواجده بمنطقة السحر والجمال، بدائرة مركز شرطة التل الكبير بأمن الإسماعيلية، والمشهور عنها الإتجار في المواد المخدرة بصحبة فتاة داخل سيارته .

وأكد الطعن أن معلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بينت تعاطيه مخدر الهيروين، وما أسفرت عنه نتيجة التحاليل الطبية التي أجريت له لقطاع الخدمات الطبية من إيجابية عينة “البول” المأخوذة منه لمادتي الحشيش، والترامادول.