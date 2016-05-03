استعدادات مكثفة لموسم حصاد القمح بمشروع 1.5 مليون فدان في الفرافرة​ ​

مراسل «ONA»

أنهت منطقة سهل بركة بمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، استعدادتها لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليشهد موسم حصاد القمح باكورة انتاج مشروع المليون ونصف مليون فدان، حيث أطلق منذ 4 شهور إشارة البدء في المشروع .

ومن المقرر أن يشهد الرئيس حصاد القمح في مساحة 7.5 الاف فدان، و2.5 فدان مزروعة بصل وثوم وفاكهة متنوعة بمنطقة سهل بركة كمرحلة أولى من المشروع والذي يستهدف استصلاح وزراعة حوالي 600 الف فدان بالوادي الجديد فقط والباقي في محافظات اخري وتغيرت ملامح المنطقة بعد إطلاق المشروع القومى بالمنطقة.

وقال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، إن إنتاج المحافظة من محصول القمح بلغ 480 ألف طن قمح، كما بلغ متوسط انتاج الفدان من 17 إلى 20 إردبا للفدان، لافتا إلى أن الحقل الإرشادى بباريس انتج 32 إردبا للفدان.

وأكد عشماوي، في بيان صادر عن المحافظة اليوم، أن مشروع المليون ونصف المليون فدان يعد نقلة حضارية للوادى الجديد بصفة خاصة ومصر بصفة عامة، حيث تم الانتهاء من ٢٠٠٠ منزل ريفى بالكامل، ويضم كل منزل ٣ غرف، وحوش لتربية المواشى والدواجن ومن الممكن بناء طوابق إضافية، بالإضافة إلى ٤٠ عمارة سكنية، تضم الواحدة منها نحو ١٢ سكنية شاملة المرافق، فضلا عن الانتهاء من المبانى الخدمية وتوصيل المرافق كاملة للبيوت العمارات والمبانى الخدمية بجانب توفير سكن للعاملين.

وأضاف عشماوى، أن الحلم أصبح حقيقة وأكبر دليل هى سنابل القمح والشعير التى نضجت وأصبحت جاهزة للحصاد، وهو مارفع معدلات المحصول استراتيجيا، الذى يروى من خلال ٥٠ بئرًا جوفية بنظم الرى الحديثة، حيث إن المنطقة تستوعب ١٥ ألف مواطن، وستوفر آلاف فرص العمل من خلال النظام السليم فى التوطين والزراعة بجانب الخدمات الحكومية والمرافق وشبكة الطرق الجديدة.