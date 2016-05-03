بالصور.. "تعليم الفيوم": بدء المراجعات النهائية مجانا لطلاب الشهادات

أعلن الدكتور السيد بسيونى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم انطلاق المحاضرات المجانية اليوم لطلاب الشهادات العامة فى الفيوم، بمشاركة مجموعة من معلمى المحافظة فى مختلف التخصصات وبتنظيم فريق شباب بيحب مصر

وأكد وكيل الوزارة أن ذلك يأتى بناءً على تكليف الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم بتعميم الفكرة الناجحة التى خرجت من داخل مديرية التربية والتعليم بالفيوم، والمتمثلة فى محاضرات المراجعة النهائية للشهادة الإعدادية فى الفصل الدراسى الأول ونتائجها المثمرة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم إلى أنه يتم تقديم المحاضرات المجانية للطلاب بمسرح ديوان المديرية ومدرسة التجارة بنات بالفيوم (مدرج المدرسة) فى جميع المواد الدراسية، ويقوم بالمراجعة فى هذه المحاضرات أفضل المعلمين بالفيوم فى كل مادة وهو ما ينفذ لأول مرة على مستوى الجمهورية.

وقام بسيونى يرافقه ياسر عمر وكيل المديرية وجمال عبدالحليم مدير عام الخدمات التربوية بزيارة للطلاب والطالبات أثناء المراجعات المجانية بالمسرح ومدرسة التجارة بنات، وشجعهم على ضرورة الجد والاجتهاد والتركيز فى المحاضرات لمراجعة ما تم دراسته طوال العام الدراسى، وتحقيق الاستفادة القصوى.

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