ضبط 928 مخالفة وتحصيل 30 ألف جنيه فى حملات مرورية بقنا

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أن إدارة مرور قنا شنت حملات مرورية مكثفة على مختلف الطرق الداخلية والصحراوية بمدن ومراكز المحافظة، لتطبيق القانون على مستخدمى تلك الطرق.

وأوضح الهجان أن الحملة التى جاءت خلال احتفالات أعياد شم النسيم أسفرت عن تحرير 928 محضر مخالفة متنوعة للسيارات والدراجات النارية ما بين القيادة بدون رخصة والسير بدون لوحات، بالإضافة إلى مخالفات الانتظار الخاطئ وعدم الالتزام بالتعريفة المقررة، وتجاوز السرعة المحددة، مشيرا إلى أن الإدارة قامت بالتصالح الفورى مع 311 حالة بسداد غرامات بإجمالى 30 ألف جنيه، موصيا بحسن معاملة المواطنين مع الحرص على تطبيق القانون للحفاظ على الانضباط بالشوارع.

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