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بالصور مؤتمر الأهلي وروما - زيزو: العقد يشترط حضور 7 نجوم.. وسنكرم صلاح

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بالصور مؤتمر الأهلي وروما - زيزو: العقد يشترط حضور 7 نجوم.. وسنكرم صلاح بالصور مؤتمر الأهلي وروما - زيزو: العقد يشترط حضور 7 نجوم.. وسنكرم صلاح

كشف عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" مدير قطاع الكرة في الأهلي عن أن عقد مباراة روما الودية، ينص على حضور 7 لاعبين على الأقل من نجوم الفريق الإيطالي.

ويلعب الأهلي مع روما وديا يوم 20 مايو الجاري على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.

وقال زيزو في المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء: "العقد ينص على حضور 7 نجوم كبار لروما على الأقل".

وتابع "رغبة الأهلي في لعب مباريات عالمية لا تتوقف علي مباراة واحدة، ونود أن يكون تقليدا يحدث كل فترة ولكن الأزمة في مواعيد المسابقان المحلية".

وأشار زيزو إلى نية الأهلي تكريم محمد صلاح النجم الدولي المصري في صفوف روما.

وأوضح زيزو "قررنا تكريم صلاح خلال المباراة".

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