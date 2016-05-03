أطعمة لا تضر بطفلك

لا زالت لدينا معتقدات كثيرة خاطئة وتحذيرات شديدة اللهجة بخصوص تغذية صغارنا، والسبب ما نسمعه من الموروثات القديمة والتي تمنع الفائدة عن الأطفال للأسف .

وقد جمعت" سيدتي نت" بعض هذه المعتقدات الغذائية الخاطئة وبحثت عن الصحيح بخصوصها بمساعدة أخصائية التغذية الدكتورة مها جبران كالتالي:

• عدم تقديم البرتقال للطفل في المساء لأنه يسبب له الأرق وقلة النوم، وقد أثبت الطب الحديث خطأ هذا المعتقد حيث كان السائد أن البرتقال بسبب النسبة الكبيرة من فيتامين سي المتوافرة فيه قد يؤدي لقلة نوم الصغير ولكن النسبة الحامضية للبرتقال أقل بكثير من نسبة الحامض المعدي ولذلك فلا قلق ولا خوف من تناول البرتقال على شكل عصير أو بعد تقشيره للطفل قبل النوم.

• عدم تقديم الشوكولاتة للطفل لأنها تسبب الإمساك وهذا المعتقد غير صحيح على الإطلاق فرغم أن الشوكولاتة لا تحتوي على الألياف ولكن نسبة الدهون فيها تؤدي إلى تسييرها بسهولة إلى الأمعاء وعدم حدوث الإمساك.

• السمك هو المصدر الوحيد لتقوية ذاكرة طفلك ولكن هذا المعتقد يعتبر خاطئاً لأن السمك يحتوي على الفوسفور وعلى الأحماض الدهنية الأساسية ولكن صفار البيض والجبن واللحوم تحتوي على نسبة عالية من الفوسفور الذي يقوي الذاكرة وتنافس السمك في هذه الناحية.

• عدم إعطاء السمك والموز للطفل في يوم واحد حتى لا يصاب بالطفح الجلدي وهذا المعتقد أثبت خطأه تماماً.

• إعطاء الشاي للطفل لكي لا يصاب بالإسهال وهذا المعتقد يضر بالطفل لأن الشاي يمنع إمتصاص الحديد.