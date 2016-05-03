الجيش السورى يرد على هجوم للمعارضة فى حلب

قال الجيش السورى أن جماعات معارضة شنت هجوما واسعا فى حلب اليوم الثلاثاء وقصفت مناطق سكنية بالصواريخ مما أسفر عن إصابة مستشفى وسقوط عدد من القتلى والجرحى.

وجاء فى بيان من القيادة العامة للجيش "تقوم قواتنا المسلحة حاليا بصد الهجوم والرد المناسب على مصادر النيران وتوقع فى صفوف التنظيمات الإرهابية خسائر كبيرة."

وتابع البيان "فى الوقت الذى تبذل فيه جهود دولية ومحلية لتثبيت نظام وقف الأعمال القتالية وتطبيق نظام تهدئة فى حلب.. قامت المجموعات الإرهابية من جبهة النصرة وأحرار الشام وجيش الإسلام وغيرها بهجوم واسع من عدة محاور فى حلب".