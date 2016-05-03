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بريطانيا: الأسد يواصل عرقلته لوصول المساعدات الإنسانية للسوريين

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بريطانيا: الأسد يواصل عرقلته لوصول المساعدات الإنسانية للسوريين بريطانيا: الأسد يواصل عرقلته لوصول المساعدات الإنسانية للسوريين

أكد المتحدث الرسمى باسم البريطانية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إدوين سموأل، أن الرئيس السورى بشار الأسد يواصل عرقلته لوصول المساعدات الإنسانية للسوريين.

وقال سموأل، فى تقرير وزعه مركز الإعلام والتواصل الإقليمى التابع للحكومة البريطانية ومقره دبى اليوم، أنه يجب على الأسد السماح بوصول المساعدات الطبية إلى المرضى فى سوريا دون عوائق وكذلك أن يسمح بحرية التنقل للعاملين فى مجال الصحة وفتح المجال أمام الإغاثات الطبية وذلك بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2268 الذى يقضى بالسماح بوصول المساعدات الطبية إلى المناطق المحاصرة فى سوريا.

وأضاف أنه يجب على الأسد الالتزام بقرار مجلس الأمن والسماح للعاملين فى المجال الإنسانى بالوصول الفورى والكامل لأولئك الذين هم بحاجة للمساعدة وذلك من أجل وقف وفيات يمكن تجنبها.

وقال: "لقد قام نظام الأسد بإزالة ما يزيد عن 80000 من العلاجات الطبية من قوافل المساعدات الإنسانية منذ بداية العام الجارى، مما يضاعف من معاناة السوريين".

وشدد سموأل على أهمية السماح بوصول المساعدات الطبية قائلا "إن الحق فى العلاج هو حق أساسى من حقوق الإنسان ولا يحق لأحد أن يحرم الناس فى بلاده من هذا الحق".

يذكر أن السماح بوصول المساعدات الطبية غير المشروط وبدون قيود هو من إجراءات بناء الثقة التى يجب أن تتوفر من أجل التوصل إلى حل سلمى ومستدام للأزمة السورية.
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مصر 365

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