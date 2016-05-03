صور في الجول - تعرف على أسعار تذاكر مباراة الأهلي وروما وتفاصيل الدخول

تستطيع الآن أن تحجز تذكرتك لمواجهة الأهلي وروما الودية المقرر لها يوم 20 مايو على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.

وطرحت الشركة المنظمة تذاكر المباراة اليوم الثلاثاء على الإنترنت عبر موقع TicketMaster.ae وهو نفس الموقع الذي طُرحت من خلاله تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصرية بداية الموسم الجاري.

التذاكر مقسمة إلى 8 فئات تبدأ بسعر 100 درهم إماراتي أي ما يعادل 250 جنيه مصري تقريبا، وتتدرج الأسعار حتى تصل إلى 515 درهم أي حوالي 1300 جنيه مصري تقريبا.

ويفتح استاد هزاع بن زايد أبوابه لاستقبال الجماهير الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر، والخامسة بتوقيت الإمارات.

على أن تنطلق المباراة الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت الإمارات.