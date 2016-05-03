النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي في هتك عرض 4 أطفال بمدارس خاصة في مدينة نصر

أمرت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار حسام عرجاوي وكيل النائب العام، باستدعاء الضابط مجري التحريات للمرة الثانية في واقعة تحرش عاملين بوفة بمدرسة المنارة بطفلين بالمدرسة، للاستماع لأقوال ومناقشته في التحريات، كما استعجلت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي لـ4 اطفال تم هتك عرضهم داخل مدرستي “فويتشر و مدرسة المنارة “، كما طلبت النيابة العامة استعجال حضور المدير الاداري لمدرسة المنارة للاستماع لأقوال في الوقائع التي حدثة بالمدرسة.

> وفتحت نيابة مدينة نصر تحقيقات موسعة في 4 بلاغات، تتهم البلاغات افراد امن وعاملين بهتك عرض 4 أطفال من مختلف المراحل العمرية، وجاء في بلاغين مقدمين من سيدتين ان اثنين من عاملين البوفية “توائم ” قاموا بالتحرش بطفلين بمدرسة المنارة التجربية ، احدهم 4 سنوات بمرحلة رياض اطفال والاخر 8 سنوات بالمرحلة الابتدائية ، بينما جاء بلاغ اخر يتهم فرد امن بمدرسة فيتوشر للغات بهتك عرض طفل 5 سنوات ،وبلاغ رابع يتهم نفس الشخص بالتحرش بطفلة بعمر 3 سنوات ونصف بنفس المدرسة.