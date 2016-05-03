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الداخلية تسهم بدخول "الإمارات تقرأ " في "غينيس"

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الداخلية تسهم بدخول "الإمارات تقرأ " في "غينيس" الداخلية تسهم بدخول "الإمارات تقرأ " في "غينيس"

شاركت وزارة الداخلية، برعاية المبادرة الثقافية تحت شعار "الامارات تقرأ"، والتي نظمتها جامعة الامارات، بحضور الشيخة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، وحققت  الدولة من خلالها انجازاً عالمياً بدخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية في مشروع أكبر درس قراءة في العالم.

وأكد العقيد  وليد الشامسي، مدير عام كلية الشرطة في أبو ظبي أن تحقيق الدولة لهذا الرقم القياسي ودخولها الموسوعة في مشروع أكبر درس قراءة في العالم، ليس بالأمر الجديد عليها، فالإمارات دائماً سباقة لتحقيق الانجازات وتحطيم الأرقام القياسية في مجالات عدة، فتعودنا من قيادتنا الرشيدة اصرارها  على التميز والإبداع  والتفرد.

وأضاف، حرصت وزارة الداخلية على رعاية مبادرة "الإمارات تقرأ" ، وبشراكة وتنظيم من جامعة الإمارات العربية المتحدة، ومركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، وبالتزامن مع معرض ابوظبي للكتاب، ومبادرة أبو ظبي تقرأ، وذلك لما لهذه المبادرة من أهمية كبرى في تثقيف وتوعية المجتمع، الى جانب العمل لنشر ثقافة القراءة كأسلوب حياة، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على تعزيز شراكاتها المجتمعية ،مع مختلف الجهات في كافة الأنشطة والفعاليات ،والتي  تهدف من خلالها  لتوثيق علاقتها  مع شرائح وأفراد المجتمع ، مما يعزز من ثقة الجمهور بالشرطة.

وأوضح الشامسي أنه استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة "حفظه الله" باعتماد عام 2016 عاماً للقراءة ،حرصت وزارة الداخلية ومنذ بدء العام الحالي ، بتنفيذ العديد من المبادرات في هذا الشأن من خلال إداراتها المختلفة ، وما زالت مستمرة ، وذلك في إطار اهتمامها بتفعيل روح القراءة ونشر الثقافة العامة، مؤكداً أن القراءة من أهم وسائل التعلم، واكتساب العلوم والمعرفة، في شتى المجالات ، كما تُعد من افضل السبل والوسائل لاستغلال الوقت والانتفاع به، لما لها من فوائد تصب في مصلحة القارئ كزيادة المعرفة واكتساب المهارات.

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