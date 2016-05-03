«زيزو»: تكريم محمد صلاح خلال ودية الأهلي ورما الإيطالي بالإمارات

مراسل «ONA»

انطلق منذ قليل مؤتمرا صحفيا بمقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة وذلك للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بمباراة روما الودية المحدد لها 20 مايو الجاري بملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

وحضر المؤتمر اللواء شيرين شمس، القائم بأعمال المدير التنفيذي، والكابتن عبد العزيز عبد الشافي، مدير قطاع الكرة، والدكتور عصام سراج الدين المدير التجاري والتعاقدات ونادر خليل، مدير التسويق بالنادي الأهلي وسمير عدلي، مديرالكرة العلاقات العامة بالنادي.

كما حضر مينا عاطف ممثل شركة I.M.C.C المنظمة للمباراة وأحمد سويلم رئيس مجلس إدارة شركة تيلي سيرف الحاصلة على الحقوق التجارية والبث لمباراة الأهلي وروما وأحمد عمار المدير التنفيذي للشركة ومحمد حسبو مدير التسويق.

وأعلن عبد العزيز عبد الشافي “زيزو” مدير قطاع الكرة في الأهلي، عن برنامج الفريق الأحمر استعدادا لمواجهة روما وديا يوم 20 مايو الجاري في الإمارات.

وقال زيزو، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده النادي منذ قليل: “الفريق يسافر إلى الإمارات يوم 18 مايو، حيث ستكون الإقامة في دبي، وسنتدرب على ملعب أهلي دبي يوم 19 مايو حيث تربطنا توأمة معهم”.

وأضاف: “درسنا الوقت الذي نحتاجه من السفر من دبي إلى العين يوم المباراة، والطريق لن يأخذ وقتا أكثر من ساعة و10 دقائق ولا يوجد إرهاق للاعبين في ذلك”.

وأشار زيزو إلى أن عودة الفريق إلى القاهرة ستكون يوم 21 مايو في اليوم التالي للمباراة مباشرة، مضيفا أن العقد المبرم بين الناديين ينص على حضور 7 نجوم كبار لروما في المباراة على الأقل.

وتابع :”رغبة الأهلي في لعب مباريات عالمية لا تتوقف علي مباراة واحدة، ونود أن يكون تقليدا يحدث كل فترة ولكن الأزمة في مواعيد المسابقان المحلية”، مؤكدًا أن الأهلي سيكرم اللاعب محمد صلاح النجم الدولي المصري في صفوف روما خلال المباراة.

وتعقد الشركة المنظمة للمباراة حفل استقبال للفريقين يوم الخميس 19 مايو، ومؤتمرا صحفيا مشتركا.