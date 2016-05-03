أخبار عاجلة

عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات -
البورصة تخسر 7 مليارات جنيه متأثرة بتفجيرات طنطا والإسكندرية -
وزير السياحة يتجاهل الحوادث الإرهابية ويرفض التعليق -
نقابة الصحفيين تدين تفجير كنيسة «مارجرجس» -
«أوليكس» تكشف آثار تعويم الجنيه على القطاع العقاري المصري -
فرانس برس: «داعش» يتبنى تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
«سعف الدم».. استشهاد 41 شخصًا وإصابة 118 آخرين (تحديث) -
إسرائيل تعزي مصر في ضحايا «مارجرجس»: علينا التوحد لهزيمة الإرهاب -
نادي القضاة يدين تفجيري طنطا والإسكندرية: عمل إرهابي «غاشم» -
وزير الصناعة يفتتح المؤتمر الثالث للاستثمار وريادة الأعمال بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

كارول سماحه تهنىْ “محمد رحيم “على تكريمه من الجمعية الفرنسية للمؤلفين والملحنين

Google+ Print
كارول سماحه تهنىْ “محمد رحيم “على تكريمه من الجمعية الفرنسية للمؤلفين والملحنين كارول سماحه تهنىْ “محمد رحيم “على تكريمه من الجمعية الفرنسية للمؤلفين والملحنين

اعربت الفنانه اللبنانية كارول سماحه  عن سعادتها بتكريم الملحن  محمد رحيم من قبل جمعية “سيسم” العالمية لحقوق المؤلفين والمؤلفين ،وأختياره عضوا دائما بمجلسها.

كارول هنات رحيم عبر صفحتها بموقع تويتر ،وكتبت “عألف مبروك لصديقي الفنان المميز @Mo7amedRa7im على التكريم، ومنحك عضوية #SacemFrance “.

محمد رحيم يستعد حاليا للسفر ألى فرنسا خلال أيام لحضور الحفل واستلام جائزة التكريم، بأعتباره أول ملحن عربي يحصل على العضوية الاحترافية العالمية الدائمة في المجلس الفرنسي الدولي، كما سيتم كتابه اسمه في لوحه الشرف، وفي كتاب العام لسنه 2016 في الجمعيه الفرنسيه كأحد المبدعين، الذين تخطت موسيقاهم حدود منطقتهم العربية، ووصلت لكل أنحاء العالم، وتمت ترجمة أعمالهم إلى أكثر من 30 لغة أجنبية، وحققت أعلى معدل إعادة نشر وترجمة رصدتها الجمعية  في الـ 20 سنة الأخيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا