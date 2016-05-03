كارول سماحه تهنىْ “محمد رحيم “على تكريمه من الجمعية الفرنسية للمؤلفين والملحنين

اعربت الفنانه اللبنانية كارول سماحه عن سعادتها بتكريم الملحن محمد رحيم من قبل جمعية “سيسم” العالمية لحقوق المؤلفين والمؤلفين ،وأختياره عضوا دائما بمجلسها.

كارول هنات رحيم عبر صفحتها بموقع تويتر ،وكتبت “عألف مبروك لصديقي الفنان المميز @Mo7amedRa7im على التكريم، ومنحك عضوية #SacemFrance “.

محمد رحيم يستعد حاليا للسفر ألى فرنسا خلال أيام لحضور الحفل واستلام جائزة التكريم، بأعتباره أول ملحن عربي يحصل على العضوية الاحترافية العالمية الدائمة في المجلس الفرنسي الدولي، كما سيتم كتابه اسمه في لوحه الشرف، وفي كتاب العام لسنه 2016 في الجمعيه الفرنسيه كأحد المبدعين، الذين تخطت موسيقاهم حدود منطقتهم العربية، ووصلت لكل أنحاء العالم، وتمت ترجمة أعمالهم إلى أكثر من 30 لغة أجنبية، وحققت أعلى معدل إعادة نشر وترجمة رصدتها الجمعية في الـ 20 سنة الأخيرة.