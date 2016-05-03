تزامنا مع اليوم العالمى للربو.. 4 نصائح لمحاربة ضيق التنفس

وفقا لتقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، تشير التقديرات إلى أن بحلول عام 2025 سيكون 100 مليون شخص مصابين بالربو فى جميع أنحاء العالم، مضيفا أن الربو من الممكن أن يصيب أى فئة عمرية ولكنها تبدأ عادة فى السنوات الأولى، كما أن هناك بعض الأعراض الشائعة التى تدل على الإصابة بالربو وهى ضيق التنفس المتكرر ووجود صوت صفير عند التنفس، ومن الممكن أن تختلف الأعراض من شخص لآخر.

وتابع أن حدوث هذه الأعراض نتيجة التهاب الممرات الهوائية فى الرئتين ويمكن أن تهيج النهايات العصبية فى الشعب الهوائية أثناء نوبة الربو وضيق مجرى الهواء والحد من تدفق الهواء داخل وخارج الرئتين، كما أن يصعب تحديد السبب وراء المرض، ويعتقد أن ذلك يحدث من خلال مزيج من العوامل الوراثية والبيئية، موضحا أن الربو لا يمكن علاجه ولكن يمكن السيطرة عليه.

وفى هذا الإطار يقدم التقرير بعض النصائح لمحاربة ضيق التنفس والتى تشمل الآتى:

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>1. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام: وذلك من خلال القيم بممارسة الرياضة التى تناسبك على الأقل من 30 إلى 45 دقيقة كل يوم.>2. تناول الطعام الصحى: اتباع نظام غذائى متوازن، خالى من الأطعمة المصنعة، ومن الضرورى الانتباه للأطعمة المسببة لحساسية الطعام.>3. من الضرورى البقاء بعيدا عن الأماكن الملوثة: بضرورة ارتداء الأقنعة فى المناطق الملوثة والابتعاد عن المسببات المعروفة للربو مثل حبوب اللقاح والأبخرة.>4. الإقلاع عن التدخين: إذا كنت مريضا بالربو، فمن الضرورى تجنب التدخين لأنه يؤدى إلى تفاقم الحالة وحدوث مضاعفات.>5. استخدام أجهزة تنقية الهواء حيث إن تنقية الهواء تساعد على تنظيف الهواء فى المنزل، لأن التلوث فى الأماكن المغلقة يؤدى إلى أضرارا ومضاعفات لا مبرر لها، من الممكن تجنبها بحد كبير مع أجهزة تنقية الهواء.