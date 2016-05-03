معجزة ليستر – ماذا قال رانييري في أول مران لفريقه بعد التتويج بالدوري الإنجليزي

"أنا أشعر إنني بحالة جيدة بالطبع لكم أن تتخيلون" هكذا تحدث كلاوديو رانييري المدير الفني لليستر سيتي قبل قيادته لمران فريقه الأول عقب تتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

وكان ليستر سيتي قد توج رسميا بلقب الدوري الإنجليزي يوم الاثنين للمرة الأولى في تاريخه عقب تعادل تشيلسي مع توتنام بهدفين لكل فريق.

وكان رانييري يقضي أجازة قصيرة في إيطاليا قبل أن يعود لإنجلترا لقيادة تدريبات فريقه استعدادا لملاقاة إيفرتون في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

وتحدث رانييري للصحفيين قائلا:"أنا أشعر إنني بحالة جيدة بالطبع لكم أن تتخيلون".

وأكمل"تناولت الغداء مع أمي ثم ذهبت من أجل مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنام".

وبسؤاله عن هل تحدث مع اللاعبين عقب تتويج فريقه بلقب الدوري أجاب"لا لم يحدث بعد".

وواصل المدرب الإيطالي حديثه"أشعر بالسعادة الشديدة حاليا لأنه ربما لو ظفرت باللقب في بداية مسيرتي كنت سأنسى ذلك الأمر حاليا، لكن الآن أنا رجل كبير جدا وأشعر بأنني بأفضل حال".

وأتم"شعوري لا يوصف أنا قلت مسبقا أنا سعيد جدا من أجل الجمهور ومن أجل كل مدينة ليستر".