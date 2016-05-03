فان جال: أنا أحد أفضل المدربين في العالم

"أنا يتم تقييدي كيف تتوقعون مني السيطرة على غرف خلع الملابس واللاعبين في ظل التقارير العديدة التي تتحدث عن رحيلي" هكذا تحدث لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد.

ودائما ما تردد الصحافة الإنجليزية بأن الموسم الجاري هو الأخير للمدرب الهولندي في مقعد المدير الفني ليونايتد على أن يكون جوزيه مورينيو هو خليفته.

وتحدث فان جال للصحفيين خلال حفل توزيع جوائز يونايتد السنوي قائلا:"طموحات يونايتد مرتفعة للغاية ونحن نعيش في فترة انتقالية الأمور ليست سهلة".

وواصل المدرب الهولندي"يجب علينا تلبية ذلك الطموح والتوقعات لأكبر ناد في العالم".

وأضاف"عندما تتحدث وسائل الإعلام في آخر ستة أشهر عن إقالتي التي تمت بالفعل على حد قولهم فأنا أستطيع التعامل مع ذلك، فهذا الأمر ليس جديد علي أو على اللاعبين، لكن الأمور ليست سهلة".

وتابع"هم يقرأون تلك التقارير يوميا كيف عليهم أن يستمعون لنصائحي عندما يرون بأن مدربهم ليس له أي قيمة".

وأتم"لكن أنا لست كذلك أنا متعجرف للغاية، أنا أحد أفضل المدربين في العالم".