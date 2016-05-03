أخبار عاجلة

عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات -
البورصة تخسر 7 مليارات جنيه متأثرة بتفجيرات طنطا والإسكندرية -
وزير السياحة يتجاهل الحوادث الإرهابية ويرفض التعليق -
نقابة الصحفيين تدين تفجير كنيسة «مارجرجس» -
«أوليكس» تكشف آثار تعويم الجنيه على القطاع العقاري المصري -
فرانس برس: «داعش» يتبنى تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
«سعف الدم».. استشهاد 41 شخصًا وإصابة 118 آخرين (تحديث) -
إسرائيل تعزي مصر في ضحايا «مارجرجس»: علينا التوحد لهزيمة الإرهاب -
نادي القضاة يدين تفجيري طنطا والإسكندرية: عمل إرهابي «غاشم» -
وزير الصناعة يفتتح المؤتمر الثالث للاستثمار وريادة الأعمال بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فان جال: أنا أحد أفضل المدربين في العالم

Google+ Print
فان جال: أنا أحد أفضل المدربين في العالم فان جال: أنا أحد أفضل المدربين في العالم

"أنا يتم تقييدي كيف تتوقعون مني السيطرة على غرف خلع الملابس واللاعبين في ظل التقارير العديدة التي تتحدث عن رحيلي" هكذا تحدث لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد.

ودائما ما تردد الصحافة الإنجليزية بأن الموسم الجاري هو الأخير للمدرب الهولندي في مقعد المدير الفني ليونايتد على أن يكون جوزيه مورينيو هو خليفته.

وتحدث فان جال للصحفيين خلال حفل توزيع جوائز يونايتد السنوي قائلا:"طموحات يونايتد مرتفعة للغاية ونحن نعيش في فترة انتقالية الأمور ليست سهلة".

وواصل المدرب الهولندي"يجب علينا تلبية ذلك الطموح والتوقعات لأكبر ناد في العالم".

وأضاف"عندما تتحدث وسائل الإعلام في آخر ستة أشهر عن إقالتي التي تمت بالفعل على حد قولهم فأنا أستطيع التعامل مع ذلك، فهذا الأمر ليس جديد علي أو على اللاعبين، لكن الأمور ليست سهلة".

وتابع"هم يقرأون تلك التقارير يوميا كيف عليهم أن يستمعون لنصائحي عندما يرون بأن مدربهم ليس له أي قيمة".

وأتم"لكن أنا لست كذلك أنا متعجرف للغاية، أنا أحد أفضل المدربين في العالم".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع