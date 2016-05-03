أخبار عاجلة

عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات -
البورصة تخسر 7 مليارات جنيه متأثرة بتفجيرات طنطا والإسكندرية -
وزير السياحة يتجاهل الحوادث الإرهابية ويرفض التعليق -
نقابة الصحفيين تدين تفجير كنيسة «مارجرجس» -
«أوليكس» تكشف آثار تعويم الجنيه على القطاع العقاري المصري -
فرانس برس: «داعش» يتبنى تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
«سعف الدم».. استشهاد 41 شخصًا وإصابة 118 آخرين (تحديث) -
إسرائيل تعزي مصر في ضحايا «مارجرجس»: علينا التوحد لهزيمة الإرهاب -
نادي القضاة يدين تفجيري طنطا والإسكندرية: عمل إرهابي «غاشم» -
وزير الصناعة يفتتح المؤتمر الثالث للاستثمار وريادة الأعمال بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

حملة لرفع الإشغالات بالشوارع وإزالة التعديات على أراضي الدولة بأسيوط

Google+ Print
حملة لرفع الإشغالات بالشوارع وإزالة التعديات على أراضي الدولة بأسيوط حملة لرفع الإشغالات بالشوارع وإزالة التعديات على أراضي الدولة بأسيوط

ازالة تعديات .. أرشيفية

مراسل «ONA»:

كثفت الأجهزة التنفيذية بمركز الغنايم بأسيوط، مجهوداتها لرفع الإشغالات بالشوارع والميادين ومراقبة الأسواق وإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة خلال حملة أمنية مكبرة نفذتها اليوم الثلاثاء.

 وأسفرت الحملة، عن تحرير 26 محضرًا متنوعًا ما بين “تمويني ونظافة وبيئة”، وإزالة 9 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة.

وأكد محمد فهمي رئيس مركز ومدينة الغنايم، استمرار الحملات التموينية لضبط السوق ومعاقبة المتلاعبين بالسلع الغذائية والمدعمة تنفيذًا لتعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، وحرصه الدائم على القضاء علي ظاهرة الغش التجاري وبيع السلع بالسوق السوداء مما ينتج عنه ضرر بالمواطنين.

وأوضح فهمي، في بيان صادر عن المحافظة اليوم، أنه تم المرور علي المستودعات والمخابز، وتم تحرير 5 محاضر تموينية تنوعت مابين نقص وزن وعدم إعلان عن الأسعار، وتحرير 8 محاضر بيئة، و13 محضر نظافة.

وأضاف رئيس المدينة أنه تم إزالة 7 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة بقرية العزايزة بالإضافة إلى 2 حالة تنظيم، كما تم إصدار 18 قرار إزالة تنظيم للمخالفين، وإزالة 13 حالة إشغال طريق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا