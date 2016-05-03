حملة لرفع الإشغالات بالشوارع وإزالة التعديات على أراضي الدولة بأسيوط

مراسل «ONA»:

كثفت الأجهزة التنفيذية بمركز الغنايم بأسيوط، مجهوداتها لرفع الإشغالات بالشوارع والميادين ومراقبة الأسواق وإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة خلال حملة أمنية مكبرة نفذتها اليوم الثلاثاء.

وأسفرت الحملة، عن تحرير 26 محضرًا متنوعًا ما بين “تمويني ونظافة وبيئة”، وإزالة 9 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة.

وأكد محمد فهمي رئيس مركز ومدينة الغنايم، استمرار الحملات التموينية لضبط السوق ومعاقبة المتلاعبين بالسلع الغذائية والمدعمة تنفيذًا لتعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، وحرصه الدائم على القضاء علي ظاهرة الغش التجاري وبيع السلع بالسوق السوداء مما ينتج عنه ضرر بالمواطنين.

وأوضح فهمي، في بيان صادر عن المحافظة اليوم، أنه تم المرور علي المستودعات والمخابز، وتم تحرير 5 محاضر تموينية تنوعت مابين نقص وزن وعدم إعلان عن الأسعار، وتحرير 8 محاضر بيئة، و13 محضر نظافة.

وأضاف رئيس المدينة أنه تم إزالة 7 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة بقرية العزايزة بالإضافة إلى 2 حالة تنظيم، كما تم إصدار 18 قرار إزالة تنظيم للمخالفين، وإزالة 13 حالة إشغال طريق.