صور.. مدير أمن سوهاج يزور المصابين في اقتحام كمين دار السلام‎

مراسل «ONA»:

زار اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، اليوم الثلاثاء، مستشفى القوات المسلحة للإطمئنان على حالة الشرطيين المصابين في هجوم بعض العناصر الخارجة عن القانون على كمين أمني أمام قرية عرب العطيات القبلية بمركز دار السلام.

كان مدير أمن سوهاج، اللواء أحمد أبو الفتوح، تلقى إشارة عاجلة من إدارة شرطة النجدة بأنه أثناء قيام ضباط وحدة مباحث مركز دار السلام بتمشيط الطريق الزراعي مدعومين بـ 4 مجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن برئاسة 3 ضباط بحث و8 أفراد سريين من قوة وحدة مباحث المركز لضبط الخارجين علي القانون للقضاء علي ظاهرة السرقات بالإكراه.

وأثناء قيامهم بإعداد كمين أمام قرية عرب العطيات القبلية دائرة المركز فوجئت القوة بإطلاق أعيرة نارية من سيارة ربع نقل قادمة من الطريق الشرقي من خلف الكمين بادلتها القوات بإطلاق الأعيرة النارية.

نتج عن ذلك إصابة كل من أمين الشرطة عاطف إبراهيم السيد 30 عاما من قوة وحدة مباحث المركز بشظايا بمؤخرة فروة الرأس ورقيب الشرطة علم الدين جاد عمر 45 عاما من قوة وحدة مباحث المركز بشظيتين بالجانب الأيسر للبطن.

وتبين أن مرتكب الواقعة كل من “سعودي أبو الوفا أحمد محمد سباق 55 عاما عامل ويقيم البلابيش قبلي دائرة المركز والمحكوم عليه في القضايا أرقام القضية رقم 6991 جنايات مركز دار السلام لسنة 2015 كلي رقم 1484 لسنة 2015 [سلاح - استعمال قوة]، والمحكوم عليه غيابيًا بالسجن 10 سنوات، القضية رقم 1342 جنايات مركز دار السلام لسنة 2012 كلي رقم 253 لسنة 2015 [ سلاح ] والمحكوم عليه غيابيًا بالسجن 5 سنوات، القضية رقم 2586 جنايات مركز دار السلام لسنة 2015 كلي رقم 503 لسنة 2015 [ سلاح – خطف ] والمحكوم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد، والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضايا أرقام القضية رقم 3675 إداري مركز دار السلام لسنة 2015 [ سلاح - استعمال قوة ]، القضية رقم 4252 إداري مركز دار السلام لسنة 2015 [ سلاح - استعمال قوة ]، القضية رقم 615 إداري مركز دار السلام لسنة 2016 [ سلاح - استعمال قوة ]، القضية رقم 1641 إداري مركز دار السلام لسنة 2016 [ سلاح - استعمال قوة ] ونجله ” الغالي ” 19 عاما عامل ويقيم بذات الناحية والمحكوم عليه في القضية رقم 6991 جنايات دار السلام لسنة 2015 كلي رقم 1484 لسنة 2015 [ سلاح - استعمال قوة ] والمحكوم عليه غيابيًا 10 سنوات، والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضايا أرقام القضية رقم 3675 إداري مركز دار السلام لسنة 2015 [ سلاح - استعمال قوة ]، القضية رقم 4252 إداري مركز دار السلام لسنة 2015 [ سلاح - استعمال قوة ].

وتبين أن المذكورين فروا هاربين عقب ارتكاب الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية بسوهاج جهودها وإعداد لحملة مكبرة لاستهدافهما وضبطهما والأسلحة المستخدمة.