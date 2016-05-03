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الخارجية: المواطن المصري المقتول في نابولي هاجر إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية

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الخارجية: المواطن المصري المقتول في نابولي هاجر إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية الخارجية: المواطن المصري المقتول في نابولي هاجر إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية

الشاب المصري القتيل بنابولي

أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، بأن المعلومات الأولية عن المواطن المصري محمد باهر صبحي إبراهيم، الذي قتل في مدينة نابولي بإيطاليا، وصل إلى روما في 2006، من خلال هجرة غر شرعية، وأنه عثر على جثمانه وجواز سفره وشهادة التجنيد الخاصة به.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن السفارة المصرية في روما تلقت إخطارا بالعثور على جثمان المواطن محمد باهر صبحي إبراهيم على ملقا على شريط القطار في مدينة نابولي الايطالية، مساء السبت 30 إبريل، مع وجود مظاهر أولية لكدمات على الرأس والفك. هذا، وقد قام احد أقارب المتوفى، ويدعى إبراهيم على يونس بأخطار السفارة المصرية في روما بالحادث اليوم 3 مايو الجاري أثناء وجوده بقسم شرطة نابولي لتسلم الجثمان والمتعلقات الشخصية الخاصة بالمواطن.

واوضح المتحدث بأسم الخارجية، بأن السفارة المصرية فى روما تتابع الامر بأهتمام بالغ فور علمها بالحادث، وبصدد توجيه مذكرة عاجله الى الخارجية وسلطات الامن الايطالية لطلب الافاده بتقرير عاجل عن ملابسات الحادث، ونتائج التشريح المبدئى للجثمان، وذلك تمهيدا لاتخاذ الاجراءات الخاصة بالافراج عن الجثمان وتسليمه لذويه لإعادته إلى ارض الوطن بعد ضمان الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

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