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صور.. «المقاصة» يغادر إلى تونس للقاء «أهلي» طرابلس في الكونفدرالية

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مطار القاهرة الدولي - أرشيفية

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي للمقاصة, متوجهًا إلى تونس، بحسب ما أفاد مراسلنا.

ويأتي توجه “المقاصة”، إلى تونس، للقاء فريق أهلي طرابلس الليبي، بدور الـ 16 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر إقامة الدور الـ 16 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، الجمعة المقبل .

وتضم بعثة الفريق الفيومي، 20 لاعبًا، الجهاز الفني، والإداري، والطبي.

كما تضم عمرو مصطفى، رئيسًا للبعثة، ومحمد مجد، المشرف العام على نشاط الكرة، ومسئول التعاقدات بالنادي .

وكان فريق مصر للمقاصة، قد نجح في تخطي فريق الداخلية بنتيجة 3/1 في المباراة التي جمعتهم الأحد الماضي ضمن الجولة 26 لبطولة الدوري العام .

فريق المقاصة بمطار القاهرة خلال توجهه إلى تونس

فريق المقاصة بمطار القاهرة خلال توجهه إلى تونس

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