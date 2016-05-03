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رئيس هيئة الاستعلامات: "توم وجيرى" سبب انتشار التطرف والإرهاب

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رئيس هيئة الاستعلامات: "توم وجيرى" سبب انتشار التطرف والإرهاب رئيس هيئة الاستعلامات: "توم وجيرى" سبب انتشار التطرف والإرهاب
قال السفير صلاح عبد الصادق، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن أفلام "توم وجيرى" وألعاب الفيديو، من أهم أسباب انتشار العنف والتطرف فى العالم العربى.

وأضاف صادق، فى الكلمة التى ألقاها فى مؤتمر "الإعلام وثقافة العنف، بكلية الإعلام جامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، أن بها 98 مقدم برنامج بالقنوات الفضائية بما فيهم مقدمى برامج الطبخ والمرح والأخبار والسياسة، ومعظمهم لم يتوجه بحديثه للخارج.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن الإذاعة المصرية كونت 50 مليون مستمع خلال 30 عاما، وهو ما حققته وسائل الملتيميديا فى 4 سنوات فقط، مشيرا إلى أن الأعمال التليفزيونية فى أول رمضان بعد ثورة 25 يناير، أظهرت ضابط الشرطة "بالفاسد والحرامى والعبيط" على حد قوله.


>"إعلام القاهرة" تنظم اليوم مؤتمرها العلمى تحت عنوان "الإعلام وثقافة العنف"

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