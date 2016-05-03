هيئة نظافة القاهرة: رفع 250 طن مخلفات بعد انتهاء الاحتفال بعيد شم النسيم

قال المهندس حافظ السعيد، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، إنه تم رفع ما يقرب من 250 طن مخلفات قمامة وبقايا مأكولات وعلب كانز وغيرها من الحدائق بعد انتهاء احتفالات المواطنين بعيد شم النسيم، وقد تم رفع جميع المخلفات بالحدائق ونظافتها تماماً.

وأشار رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، فى تصريحات صحفية، إلى أنه تم الانتهاء من رفع مخلفات المواطنين رواد الحدائق أمس فى عيد شم النسيم، مؤكدا أنه تم توزيع 50 ألف كيس قمامة على مختلف الحدائق بالقاهرة وتسليمها للأسر عند دخولها للحدائق صباحاً.

وأضاف السعيد، أن عدد رواد حديقة الفسطاط وصل إلى 130 ألف مواطن فيما وصل عدد رواد باقى الحدائق المتميزة بالقاهرة إلى 170 ألف مواطن بإجمالى حوالى 300 ألف مواطن زاروا حدائق القاهرة سواء العامة أو المتميزة أو كورنيش النيل والجزر الوسطى بكل المحاور الرئيسية.

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