أخبار عاجلة

"الكنيسة الكاثوليكية" تنفي إلغاء زيارة البابا فرنسيس لمصر.. وتدعو الجميع إلى الهدوء -
"حكماء المسلمين" يدين الأعمال الإرهابية ضد كنائس مصر -
مصدر: بلاغ بالعثور على عبوة ناسفة ثانية بمحيط كلية الطب في طنطا -
اللقطات الأولي لوصول ضحايا تفجير طنطا لمعهد ناصر -
كشف بأسماء الشهداء ولحظات وصول الجثامين للمستشفى الجامعي بطنطا -
السويد: الموقوف للاشتباه بتنفيذه اعتداء ستوكهولم طالب اقامة رفض طلبه -
"إسماعيل" ووزيرا "الداخلية والصحة" يصلون موقع تفجير "مار جرجس" بطنطا -
الأخبار - مراسل dmc عوض الغنام من أمام مجلس الوزراء يكشف أخر المستجدات فى إنفجار مارجرجس -
الأخبار - كمال ريان : رئيس الوزراء سيتم ملاحقة كل من ساعد في التحريض والتخطيط في هذا العمل الإرهابي -
تشكيلي الداخلية والنصر للتعدين في مباراة اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

هيئة نظافة القاهرة: رفع 250 طن مخلفات بعد انتهاء الاحتفال بعيد شم النسيم

Google+ Print
هيئة نظافة القاهرة: رفع 250 طن مخلفات بعد انتهاء الاحتفال بعيد شم النسيم هيئة نظافة القاهرة: رفع 250 طن مخلفات بعد انتهاء الاحتفال بعيد شم النسيم
قال المهندس حافظ السعيد، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، إنه تم رفع ما يقرب من 250 طن مخلفات قمامة وبقايا مأكولات وعلب كانز وغيرها من الحدائق بعد انتهاء احتفالات المواطنين بعيد شم النسيم، وقد تم رفع جميع المخلفات بالحدائق ونظافتها تماماً.

وأشار رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، فى تصريحات صحفية، إلى أنه تم الانتهاء من رفع مخلفات المواطنين رواد الحدائق أمس فى عيد شم النسيم، مؤكدا أنه تم توزيع 50 ألف كيس قمامة على مختلف الحدائق بالقاهرة وتسليمها للأسر عند دخولها للحدائق صباحاً.

وأضاف السعيد، أن عدد رواد حديقة الفسطاط وصل إلى 130 ألف مواطن فيما وصل عدد رواد باقى الحدائق المتميزة بالقاهرة إلى 170 ألف مواطن بإجمالى حوالى 300 ألف مواطن زاروا حدائق القاهرة سواء العامة أو المتميزة أو كورنيش النيل والجزر الوسطى بكل المحاور الرئيسية.


>محافظة القاهرة: تركيب 3500 "لمبة ليد" بكشافات الإنارة لترشيد استهلاك الكهرباء

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365