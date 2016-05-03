وزير الدفاع يشهد أكبر بيان عملى بالذخيرة الحية لمدفعية الجيش "مجد 14 "

شهد الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، البيان العملى للاستخدام التكتيكى للمدفعية فى الدفاع " مجد 14" الذى شاركت فى وحدات من التشكيلات التعبوية للقوات المسلحة، والأفرع الرئيسية والإدارات والهيئات التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة.

وتابع وزير الدفاع مراحل البيان العملى بالذخيرة الحية، الذى شاركت فيه وحدات من مدفعية الرئاسة العامة، ومدفعية الجيش الثالث الميدانى، ومدفعية الجيش الثانى الميدانى، وعناصر من مدفعية المنطقة المركزية العسكرية، وومجموعات من معهد المدفعية، ومدفعية الرمى غير المباشر، بالإضافة إلى مجموعات استطلاع المدفعية.

ويعتبر البيان العملى للمدفعية " مجد 14" هو الأكبر من نوعه على مستوى القوات المسلحة، ولأول مرة يتم وفق هذا التشكيل وبهذا الحجم والعدد من القوات والوحدات المشاركة.

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بذكرى ليلة الإسراء والمعراج