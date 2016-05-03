أخبار عاجلة

عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات -
البورصة تخسر 7 مليارات جنيه متأثرة بتفجيرات طنطا والإسكندرية -
وزير السياحة يتجاهل الحوادث الإرهابية ويرفض التعليق -
نقابة الصحفيين تدين تفجير كنيسة «مارجرجس» -
«أوليكس» تكشف آثار تعويم الجنيه على القطاع العقاري المصري -
فرانس برس: «داعش» يتبنى تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
«سعف الدم».. استشهاد 41 شخصًا وإصابة 118 آخرين (تحديث) -
إسرائيل تعزي مصر في ضحايا «مارجرجس»: علينا التوحد لهزيمة الإرهاب -
نادي القضاة يدين تفجيري طنطا والإسكندرية: عمل إرهابي «غاشم» -
وزير الصناعة يفتتح المؤتمر الثالث للاستثمار وريادة الأعمال بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الدفاع يشهد أكبر بيان عملى بالذخيرة الحية لمدفعية الجيش "مجد 14 "

Google+ Print
وزير الدفاع يشهد أكبر بيان عملى بالذخيرة الحية لمدفعية الجيش "مجد 14 " وزير الدفاع يشهد أكبر بيان عملى بالذخيرة الحية لمدفعية الجيش "مجد 14 "
شهد الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، البيان العملى للاستخدام التكتيكى للمدفعية فى الدفاع " مجد 14" الذى شاركت فى وحدات من التشكيلات التعبوية للقوات المسلحة، والأفرع الرئيسية والإدارات والهيئات التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة.

وتابع وزير الدفاع مراحل البيان العملى بالذخيرة الحية، الذى شاركت فيه وحدات من مدفعية الرئاسة العامة، ومدفعية الجيش الثالث الميدانى، ومدفعية الجيش الثانى الميدانى، وعناصر من مدفعية المنطقة المركزية العسكرية، وومجموعات من معهد المدفعية، ومدفعية الرمى غير المباشر، بالإضافة إلى مجموعات استطلاع المدفعية.

ويعتبر البيان العملى للمدفعية " مجد 14" هو الأكبر من نوعه على مستوى القوات المسلحة، ولأول مرة يتم وفق هذا التشكيل وبهذا الحجم والعدد من القوات والوحدات المشاركة.


>القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365