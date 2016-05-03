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دراسة أمريكية: تضاعف أعداد الأطفال المصابين بمشكلات صحية مزمنة

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دراسة أمريكية: تضاعف أعداد الأطفال المصابين بمشكلات صحية مزمنة دراسة أمريكية: تضاعف أعداد الأطفال المصابين بمشكلات صحية مزمنة
دقت دراسة طبية أمريكية ناقوس الخطر من تضاعف أعداد الأطفال الأمريكيين الذين يعانون من اضطرابات مرضية مزمنة مثل الربو، ونقص الانتباه وفرط النشاط.

وأشارت الدراسة إلى أن ما يقرب من ضعف الأطفال الأمريكيين يعانى من حالة طبية مزمنة، خاصة بين الأطفال الذين يعيشون تحت خط الفقر ليعانى من اضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه وعدد من السلوكيات الاجتماعية السلبية وصعوبة فى التعلم والتخاطب.

وأكد الباحثون أن النتائج المتوصل إليها تشير إلى أن أسباب الزيادة فى الحالات المزمنة ليست واضحة، ولكن الحصول على الرعاية الصحية ومحو الأمية الصحية قد تلعب دورا فى انخفاضها.


>دراسة: الأمراض المزمنة مرتبطة بتدهور حالة الناجين من السرطان فى طفولتهم

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