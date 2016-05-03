إصابة عريف شرطة أثناء ضبطه لقائد سيارة مسروقة

أصيب عريف شرطة بشرخ فى يديه أثناء محاولته إلقاء القبض على قائد سيارة مسروقة، وعليها لوحات خاصة بسيارة أخرى.

تلقى اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من مأمور قسم شرطة أول الرمل من النقيب شادى ياسين أحمد الضابط بإدارة المرور المعين لتنظيم حركة المرور بطريق الحرية دائرة القسم، بأنه أثناء قيامه باستيقاف السيارة رقم س ف ل مصر " أجرة عداد" قيادة "صلاح .ح"- 30 سنة سائق مقيم دائرة قسم المنشية، تبين عدم حمله التراخيص، وبفحص السيارة تبين أن اللوحات المثبتة عليها غير خاصة بها، وخاصة بسيارة ميكروباص – ماركة مازدا – بيضاء اللون وأثناء ذلك قام قائدها بالعدو محاولاً الهرب فقام العريف "محى الدين .ح"-41 سنة من قوة ذات الجهة بملاحقته، وتمكن من ضبطه وأثناء ضبطه أصيب العريف بشرخ بالسلامية الوسطى للإصبع البنصر لليد اليمنى.

تم التحفظ على السيارة وقائدها، وتم نقل العريف لمستشفى الشرطة لتلقى العلاج، وتحرر المحضر جنح القسم، وجار العرض على النيابة.

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