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القبض على عاطل بحوزته ربع كيلو حشيش بأسوان

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القبض على عاطل بحوزته ربع كيلو حشيش بأسوان القبض على عاطل بحوزته ربع كيلو حشيش بأسوان
تمكنت قوة أمنية من رجال مباحث قسم أول أسوان اليوم، من ضبط عاطل لحيازته ربع كيلو من مخدر الحشيش وكمية من الأقراص المخدرة، تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان، يفيد بإلقاء ضباط وحدة مباحث قسم أول أسوان عقب تقنين الإجراءات، من القبض على المتهم "رجب. ر" - 51 سنة عاطل. وبحيازتـه كمية من جوهر الحشيش المخدر تزن 250 جراما و345 قرصا من العقاقير المخدرة، وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار حسبما أفادت الشرطة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2749 لسنة 2016 م إدارى قسم أول أسوان، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.


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