ربة منزل تستدرج سائقا بزعم ممارسة الرذيلة لسرقة سيارته فى مصر القديمة

تمكن رجال مباحث مصر القديمة، من القبض علي ربة منزل، استدرجت سائقا، بزعم ممارسة الرذيلة، واتفقت مع مسجل خطر على الاعتداء عليه، وسرقة سيارته، ومساومته، وتم ضبط المتهمين وإحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق.

وكان رجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة، تلقوا بلاغا من "محمد ع ح" 24 سنة، تاجر سيارات والمصاب بجروح قطعية بالرأس، وسحجات بالرقبة وكدمات متفرقة بالجسم، وقائد السيارة رقم 107202 ملاكى إسماعيلية ماركة شيفرولية، بقيام كل من محمد س ح 27 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى 6 قضايا آخرها، 2643 لسنة 2015م سوهاج "مخدرات"، وبحوزته سلاح أبيض "سيف"، و نرمين. أ. إ 31 سنة ربه منزل، واللذان كانا من مستقلى السيارة بصحبته بالتعدى عليه بالضرب، وإحداث إصابته والشروع فى سرقة السيارة كرها عنه.

وبمناقشتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافت المتهمة الثانية بتعرفها على المجنى عليه عن طريق الهاتف المحمول، وقيامها باستدراجه لمكان الواقعة بحجة ممارسة الرذيلة، وفور وصوله قام المتهم الأول بالتعدى عليه باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته والشروع فى سرقة السيارة لمساومته على إعادتها مقابل مبلغ مالى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6154 لسنة 2016م جنح مصر القديمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.



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