«النقل»: إصابة 3 عمال وضابط في حريق هائل بميناء شرق بورسعيد

أعلنت وزارة النقل، منذ قليل، السيطرة على الحريق الذي نشب برصيف شركة قناة السويس لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد صباح اليوم، وأسفر عن إصابة 3 عاملين وأحد ضباط الحماية المدنية.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي صادر عنها اليوم : “نشب حريق في تمام الساعة الواحدة صباح اليوم بسبب قيام أحد السفن العملاقة (csco) بكسر الونش العملاق رقم (17) التابعة لشركة قناة السويس لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد ووقوعه على ونش آخر مجاور والمعروف أن شركة قناة السويس لتداول الحاويات هي صاحبة الامتياز في إدارة محطتي التداول في الميناء وهي المسئولة عنه بالكامل.

وأضاف بيان الوزارة، أن وقوع الونشين واشتعال تانك أحدهما أدى إلى اندلاع حريق في 36 حاوية بداخلها زيت للطعام، وقد توافدت علي الموقع سيارات إطفاء من هيئة قناة السويس وهيئة الميناء ومحافظة بورسعيد .

وأوضحت الوزارة، أن الوزير جلال سعيد، تابع الحادث منذ وقوعه، وحتى تمت السيطرة عليه في تمام الساعة الثامنة صباحا، لافتة إلى أنه تم إخطار النيابة العامة.

وأشارت إلى أن الحادث نتج عنه إصابة ثلاثة من العاملين بالشركة وأحد ضباط الحماية المدنية.