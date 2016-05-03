30 إطلالة من Met Gala 2016 بين الأجمل والأسوأ

جاء حفل Met Gala هذا العام تحت عنوان "التكنولوجيا وتأثيرها على عالم الموضة وصناعة الأزياء"، وقد شاهدنا على السجادة الحمراء إطلالات متنوعة ومختلفة تحت هذا العنوان، فمن المشاركات مَن تقيدن بهذا العنوان بشكل حرفي وتحولن إلى روبوتات بكل معنى الكلمة، ومنهن مَن نجحن في اتباع موضوع الحفل دون مبالغة.

اعتمدت عديد من النجمات على اللون الفضي، فوجدناهن متألقات بفساتين لماعة وعصرية، منهن نجمات "بالمان Balmain" بمَن فيهن "كيم كارداشيان Kim Kardashian"، وأختها "كايلي "Kylie Jenner بالإضافة إلى العارضات "سيندي كروفورد Cindy Crawford"، و"جوردان دان Jourdan Dunn"، ولا يمكن أن ننسى الممثلة الأنيقة "نعومي واتس Naomi Watts" التي اختارت فستاناً فضياً جميلاً من "Burberry" فكانت متألقة كعادتها.

من ناحية أخرى قررت عديد من النجمات اتباع عنوان الحفل بشكل حرفي مثل "ليدي غاغا Lady Gaga"، التي اختارت إطلالة مجنونة كعادتها، و"جولي ماكلو Julie Macklowe" التي ارتدت بدلة فضية، جعلتها تبدو مثل رجل آلي على السجادة الحمراء، بالإضافة إلى المغني "زين مالك "Zayn Malik الذي ارتدى "دراعاً آلية" خلال ظهوره على السجادة الحمراء، أما باقي النجمات ففضلن الإطلالات المسالمة التي تعبِّر عن استخدام التكنولوجيا في الأزياء دون الظهور بشكل مبالغ فيه، نذكر منهن "بيونسيه "Beyonce التي ارتدت فستاناً مطاطياً مطرَّزاً من "جيفينشي Givenchy"، و"كارولينا كوركوفا Karolina Kurkova" حيث ظهرت بإطلالة مبهرة بفستان "ماركيزا Marchesa" المضيء، ولا يمكن أن ننسى إطلالة "كيت هادسون "Kate Hudson بفستان "فرساتشي "Versace ذي القصَّات العصرية المتميزة.

يصعب تتويج الأجمل من بين الحاضرات في هذا الحفل فقد أُعجبنا بعديد من الإطلالات الأنيقة على السجادة الحمراء، ولكن اختيار الأسوأ بينهن لم يكن بتلك الصعوبة، حيث يمكن أن نعطي هذا اللقب إلى المغنية "ديمي لوفاتو" التي اختارت فستاناً يجمع بين اللون الفضي اللماع واللون الأصفر، فكانت إطلالتها مزعجة للغاية، وكذلك إطلالة "سولانج نولز "Solange Knowles باللون الأصفر، ويبدو أن الأصفر لم يكن خياراً مثالياً لهذا الحفل.

جمعنا لك في الصور أعلاه 30 إطلالة من أهم حفل في عالم الموضة "Met Gala 2016" شاهديها وشاركينا برأيك.