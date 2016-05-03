كيم كارداشيان تستعين بخزانة زوجها كانييه

يبدو أن نجمة التلفاز "كيم كارداشيان Kim Kardashian" لم تكتفِ بامتلاك ما لديها من ملابس وإكسسوارات للاحتفال بعيد ميلاد شقيقتها "كورتني Kourtney"، حيث استعانت بما وجدته في خزانة زوجها مغني الراب الشهير "كانييه ويست Kanye West"

ارتدت كيم في آخر إطلالاتها فستاناً لحمياً ضيقاً، نسَّقته مع "بومبر جاكيت" مطرز من مجموعة Balmain x Yeezy الحصرية، وقد ظهر كانييه سابقاً بهذا الجاكيت نفسه خلال حضوره عرض دار بالمان Balmain في أسبوع الموضة الأخير.

شاهدي كيف استعانت كيم كارداشيان بخزانة زوجها وشاركينا برأيك.