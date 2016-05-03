أخبار عاجلة

عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات -
البورصة تخسر 7 مليارات جنيه متأثرة بتفجيرات طنطا والإسكندرية -
وزير السياحة يتجاهل الحوادث الإرهابية ويرفض التعليق -
نقابة الصحفيين تدين تفجير كنيسة «مارجرجس» -
«أوليكس» تكشف آثار تعويم الجنيه على القطاع العقاري المصري -
فرانس برس: «داعش» يتبنى تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
«سعف الدم».. استشهاد 41 شخصًا وإصابة 118 آخرين (تحديث) -
إسرائيل تعزي مصر في ضحايا «مارجرجس»: علينا التوحد لهزيمة الإرهاب -
نادي القضاة يدين تفجيري طنطا والإسكندرية: عمل إرهابي «غاشم» -
وزير الصناعة يفتتح المؤتمر الثالث للاستثمار وريادة الأعمال بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

كيم كارداشيان تستعين بخزانة زوجها كانييه

Google+ Print

الثلاثاء 03-05-2016 10:32

يبدو أن نجمة التلفاز "كيم كارداشيان Kim Kardashian" لم تكتفِ بامتلاك ما لديها من ملابس وإكسسوارات للاحتفال بعيد ميلاد شقيقتها "كورتني Kourtney"، حيث استعانت بما وجدته في خزانة زوجها مغني الراب الشهير "كانييه ويست Kanye West"

ارتدت كيم في آخر إطلالاتها فستاناً لحمياً ضيقاً، نسَّقته مع "بومبر جاكيت" مطرز من مجموعة Balmain x Yeezy الحصرية، وقد ظهر كانييه سابقاً بهذا الجاكيت نفسه خلال حضوره عرض دار بالمان Balmain في أسبوع الموضة الأخير.

شاهدي كيف استعانت كيم كارداشيان بخزانة زوجها وشاركينا برأيك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي