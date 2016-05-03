استقبلي الصيف بنظارات شمسية بتصميم مميز

اقترب الصيف ولعل النظارة الشمسية هي أول ما ستحتاجين إليه إن كنت تنوين قضاء العطلة الصيفة في السفر والسياحة، وذلك لأنها لم تعد كقطعة إكسسوار إضافية إنما أصبحت ضرورة من الضروريات التي لا يمكن الاستغناء عنها، لذلك قررنا أن نستعرض معك أجمل التصاميم وأكثرها تميزاً.

قد تميلين في العادة إلى اختيار التصميم العادي الخالي من التفاصيل، فهو الخيار الأسلم إن صح القول، ولكن ما المانع في الخروج عن المعتاد، واختيار نظارة عصرية بتصميم مميز ولافت لتتناسب مع إطلالة الصيف وتضفي على مظهرك انتعاشاً وحيوية؟

قدمت دور الأزياء تصاميم متنوعة للنظارات الشمسية لهذا الموسم لتتناسب مع شكل وجهك، وتكمل مظهر العام، فقدمت "برادا Prada" تصاميم كبيرة وأنيقة بطبعات لافتة، وشاهدنا الطبعات تزين بعض الإطارات الرائعة لدى "لي سبيكس Le Specs" و"ستيلا مكارتني Stella McCartney"، بينما لفتنا تصميم Cat Eye"" الكلاسيكي الرائع بألوان صيفية مشرقة منها الأحمر والذهبي لدى دور أزياء عملاقة مثل "دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana" و"فندي Fendi".

نصيحتنا الوحيدة لك عند اختيار النظارة الشمسية هي أن تراعي شكل وجهك، فلكل منا شكل نظارة معيَّن، يتناسب مع تقاسيم وجهه، ويظهر جماله بطريقة ما.

شاهدي معنا أجمل النظارات الشمسية العصرية وشاركينا برأيك بها.