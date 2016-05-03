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نبيل العربى: 42 مليون سيدة وطفل يحتاجون لمساعدات عاجلة فى الشرق الأوسط

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نبيل العربى: 42 مليون سيدة وطفل يحتاجون لمساعدات عاجلة فى الشرق الأوسط نبيل العربى: 42 مليون سيدة وطفل يحتاجون لمساعدات عاجلة فى الشرق الأوسط
قال نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن أزمة اللاجئين تؤثر سلبا على حقوق الإنسان فى العيش والعمل والتعليم، مؤكدا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوجد بها ما يزيد عن 42 مليونا من النساء والأطفال، يحتاجون إلى مساعدات عاجلة، وذلك وفق ما أطلقه النداء الموحد للأمم المتحدة.

وأشار نبيل العربى إلى أن تزايد القتال حول مدينة حلب فى سوريا يفرز كل يوم أعداد جديدة من اللاجئين، مطالبا بوقف القتال فى جميع أنحاء سوريا وليس حلب فقط، خاصة وأن تصاعد العنف يؤدى إلى فرار ملايين الأشخاص إلى الحدود طلبا للجوء.

وأفاد "العربى" فى كلمته بمؤتمر منظمة المرأة العربية تحت شعار قضايا اللاجئات والنازحات، بأن المؤتمر سيشهد اطلاق التقرير الذى أعدته المنظمة عن أوضاع اللاجئات بالدول العربية، فضلا عن إطلاق استراتيجية لحماية المرأة العربية بالتعاون مع الأمم المتحدة.


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