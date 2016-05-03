نبيل العربى: 70 مليونا من النساء فى الوطن العربى يحتجن مساعدات عاجلة

أشاد الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول للعربية بدور دولة الكويت فى مواجهة معاناة اللاجئين والنازحين بالمنطقة العربية، لافتا إلى أن هناك حوالى 70 مليونا من النساء يحتجن مساعدات عاجلة فى الوقت الحالى.

وأشار الأمين العام لجامعة الدول للعربية فى مؤتمر دولى بعنوان :"قضايا اللاجئات والنازحات فى المنطقة العربية: الواقع والمستقبل"، والذى تنظمه منظمة المرأة العربية بأحد فنادق القاهرة، بمشاركة وزارء من الوطن العربى والخبراء والمتخصصين، إلى أن كل من دول لبنان والأردن ومصر تستضيف أعداد من اللاجيئن لا يمكن أن يتصورها أحد.

وأوضح العربى أن هناك العديد من الإنجازات التى سعت لها جامعة الدول العربية، والتى من أبرزها اعتماد إعلان القاهرة العالمى أجندة تنمية المرأة لما بعد 2030 م، وإطلاق استراتيجية تهدف لحماية النساء اللاجئات باعتبارهن يشكلن النسبة الأكبر والأخطر، هذا بالإضافة إلى قيام الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بزيارات مستدامة فى عدد من الدول التى يتواجد بها اللاجيين خاصة فى سوريا.

وأكد نبيل العربى على أن التحديات مازالت والمعاناة كبيرة والموارد غير كافية، متسائلا: هل سوف يستمر المجتمع الدولى فى الإدانة، فالمطلوب الآن حث الحكومات والمطالبة بقرار ملزم بوقف إطلاق النار فى سوريا، وعلى المجتمع الدولى التحرك فورا، لافتا إلى أنه فى 1945 م عقد اجتماع دولى لمجلس الأمن لحماية ووقف القتال فى سوريا.

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