توقف الطريق الساحلى بالإسكندرية بسبب انقلاب سيارة محملة بمواد بناء

تسبب إنقلاب سيارة محملة بمواد بناء بالطريق الساحلى تجاه الإسكندرية إلى تعطل حركة المرور بالطريق لساعتين.

تلقى اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من مأمور قسم شرطة برج العرب بانقلاب سيارة نقل محملة بمواد بناء بالطريق الساحلى - تجاه إسكندرية.

انتقل ضباط القسم وضباط الإدارة العامة للمرور، وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم س ع ف / س ف ر مصر "نقل بمقطورة" قيادة "على .ع"- 25 سنة سائق مقيم مركز الشهداء - محافظة المنوفية بالطريق المشار إليه، فوجئ قائدها بسيارة ملاكى تقطع الطريق أمامه، وعند محاولته مفاداتها اختلت عجلة القياده بيده، مما أدى لانحرافها وانقلاب المقطورة فقط بحمولتها يمين الطريق، ونتج عن ذلك حدوث إعاقة مرورية بالطريق "دون حدوث إصابات".

تمت إزالة أثار الحادث ورفع المقطورة وتجنيب حمولتها وتسيير حركة المرور، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة برج العرب، وجار العرض على النيابة.

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