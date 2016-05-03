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معجزة ليستر – حارس أبطال إنجلترا يدخل التاريخ

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معجزة ليستر – حارس أبطال إنجلترا يدخل التاريخ معجزة ليستر – حارس أبطال إنجلترا يدخل التاريخ

دخل كاسبر شمايكل حارس ليستر سيتي التاريخ بعد أن توج مع فريقه بلقب الدوري الإنجليزي رسميا أمس الاثنين.

كاسبر وهو نجل حارس مانشستر يونايتد الأسطوري بيتر شمايكل، أصبح هو ووالده ثاني ثنائي يتوج بالدوري كأب وابن منذ تأسيسه بعد الثنائي يان رايت وشون رايت فيليبس.

وكان رايت قد توج بالدوري مع أرسنال عام 1998 وشون –ابنه بالتبني- توج به مع تشيلسي عام 2006.

فيما حقق شمايكل الأب الدوري خمس مرات في مسيرته مع يونايتد منذ عام 92 حتى عام 99 قبل أن يفوز نجله كاسبر بالدوري هذا العام مع ليستر سيتي.

الفريق الملقب بالثعالب قد توج رسميا باللقب بعد تعادل توتنام مع تشيلسي 2-2 ليفقد الفريق اللندني فرصة المنافسة وتقليص الفارق ويكتمل موسم ليستر الأسطوري.

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