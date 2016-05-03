السبب الحقيقي وراء شائعة وفاة وائل نور فى بيروت وآخر صورة له

القاهرة_ عمرو رضا

كشف الناقد الفني محمد خليفة السر وراء انتشار شائعة وفاة النجم الراحل وائل نور في بيروت، والتي تم تصحيحها فيما بعد بالتأكيد على وفاته في الاسكندرية، مؤكداً أن الابن الأكبر للراحل يدرس في إحدى جامعات لبنان، وكان متلهفاً لرؤيته في الفترة الأخيرة، وتوقع الجميع أن يستغل فترة توقف تصوير مسلسله الجديد "شقة فيصل" في أعياد الربيع لزيارته والاطمئنان عليه.

محمد أكد أن الاحساس بالموت راود وائل نور كثيراً في الفترة السابقة، وكان مهتماً بالاطمئنان على أولاده وسعيداً بطفله المنتظر، ويضع تركيزه كله مع ابنه الأكبر يوسف ليتمكن من رعاية أشقائه من بعده، وقال: ان الفقيد رزق بيوسف وسارة من زوجته الأولى الفنانة أميرة العايدي، وحمزة وبنت صغيرة من زوجته الثانية غادة الحامل بطفل منتظر.

وأشار إلى أن صلاة الجنازة والدفن تم تأجيلهما من صلاة الظهر لبعد صلاة العصر حتى يتمكن الابن الأكبر يوسف من العودة من لبنان، وسيقام العزاء يوم الخميس.

كما نشر المؤلف محمد صلاح العزب الصورة الأخيرة للفقيد من كواليس تصوير دوره في مسلسل "شقة فيصل" وكانت مشهد لوائل نور وهو يصلي ويشكو همه وحزنه إلى الله.