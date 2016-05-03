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عمرو دياب يروّج لألبومه الجديد بطريقة مبتكرة

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الثلاثاء 03-05-2016 14:41

لأنّ الفنان يبحث دوماً عن الأساليب غير التقليدية للدعاية لأعماله الجديدة، فقد ابتكر مؤخراً طريقة جديدة للدعاية لألبومه الجديد "أحلى وأحلى" الذي طرحه يوم الخميس الماضي.
فقد أعلنت شركة "ناي فور ميديا" التي يملكها عمرو وأنتج من خلالها ألبومه الجديد، عن وجود "سيارة" مطبوع عليها اسم وصور الألبوم، وسيتواجد بداخلها فريق عمل الألبوم الذي سيقوم بجولة في ثلاثة من محافظات وهي القاهرة، الإسكندرية وبورسعيد.
وسيتوقف فريق العمل في عدد من المناطق لتلقي أسئلة الجمهور فيما يخص الألبوم.

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سيدتي

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