تايلور سويفت تنال حصة الأسد في حفلRadio Disney

ليس بالغريب على النجمة العالمية تايلور سويفت Taylor Swift أن تنال حصة الأسد في أيّ حفل توزيع جوائز تحضره.

فقد حصدت النجمة البالغة من العمر 26 عاماً 3 جوائز أثناء الحفل السنوي الخاصّ، الذي أقامته شركة "ديزني" لتوزيع الجوائز الموسيقية، بفضل أغنيتها "Bad Blood"، إذ حصلت على جائزة أغنية العام، كما حصلت على جائزة أكثر الأغاني إثارة للضجة، بالإضافة إلى نيلها جائزة أكثر الأغاني تناسباً مع حالات اللانفصال.

وقد حصدت صديقتها سيلينا غوميز Selena Gomez جائزة أفضل مغنية، فيما كانت جائزة أفضل مغنٍ من نصيب إيد شيران Ed Sheeran، وأفضل فرقة غنائية كانت فرقة Fifth Harmony.

وهذه لائحة بأسماء أهمّ الفائزين في الحفل:

أفضل الأغنية تناسباً مع الازدحام: Perfect لـ One Direction

أفضل فنانة صاعدة: توري كيلي Tori Kelly

أفضل فنان جديد: كليسا باليريني Kelsea Ballerini

أكثر الأغاني تشعرك بالسعادة: Better When I’m Dancing لـ ميجان تراينور Meghan Trainor

أكثر الأغاني سهولة في الغناء: What Do You Mean لـ جاستن بيبر Justin Bieber

أفضل كلمات: Eyes Wide Open لـ سابرينا كاربنتر Sabrina Carpenter

أفضل أغنية راقصة : Focus لـ أريانا جراندي Ariana Grande