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إنشاء سحارة مصرف طرد الخيري بتكلفة 18,5 مليون جنيه في البحيرة

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إنشاء سحارة مصرف طرد الخيري بتكلفة 18,5 مليون جنيه في البحيرة إنشاء سحارة مصرف طرد الخيري بتكلفة 18,5 مليون جنيه في البحيرة

سحارة – أرشيفية

أعلن الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموار المائية والري، عن قيام الوزارة – من خلال بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة – بتنفيذ سحارة جديدة.

ويأتي تنفيذ السحارة، لنقل مياه مصرف طرد الخيري الزراعي أسفل ترعة المحمودية ، ليصب في مصرف إدكو بناحية زاوية غزال – مركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

وتقدر التكلفة بـ 18,5 مليون جنيه ، فيما يهدف تنفيذ السحارة لخدمة زمام 57 ألف فدان .

وأفاد الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة، بحسب البيان الصادر اليوم الثلاثاء، بأن السحارة الجديدة تهدف إلى حماية كافة الأراضي في محيط مصرف طرد الخيري من البوار، والغرق.

وأوضح أن البوار أو الغرق، قد يأتي نتيجة ارتفاع المياه، وارتدادها، نظرًا لتهالك السحارة القديمة، والتي تم إنشاؤها عام 1936.

ولفت “عبد العظيم”، إلى أن السحارة الجديدة تتكون من عدد (3) خطوط مواسير خرسانة مسلحة بقطر ( 2,25 متر)، وطول الخط الواحد (110 متر)، وعمق (9متر) من سطح الأرض.

وأكد المهندس عبد الغني شومان، رئيس هيئة الصرف، أنه ومن خلال تجربة تشغيل السحارة الجديدة، فقد انخفض منسوب المياه بحوالي 50 سم بكامل طول المصرف ، وجاري نهو كافة الأعمال المتبقية تمهيدًا لافتتاح السحارة .

 

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