بالفيديو.. عصام كامل: تنظيم تأمري بالداخلية وراء اقتحام «الصحفيين» لإسقاط الرئيس

قال الكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس تحرير جريدة فيتو، إن هناك تنظيم تأمري داخل وزارة الداخلية وراء اقتحام مبنى نقابة الصحفيين أول أمس، بقصد إسقاط تجربة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا يستهدف تجربة القوات المسلحة التي خرجت بمصر من مصير مجهول خلال السنوات الماضية.

وأضاف كامل، خلال مقابلة خاصة مع برنامج “صباح أون”، المذاع على فضائية “أون تي في”، أن وزارة الداخلية لم تقتحم مقر النقابة كما يروج البعض، وأن من اقتحم المبنى مجموعة من من المتأمرين على النظام السياسي في مصر.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يخطط في تجربته لإعادة الاستبداد في البلاد مرة أخرى، لافتا إلى أنه جاء بانتخابات حرة ونزيهة وبشعبية كبيرة تمنعه من التخطيط لذلك من الأساس.

وأشار كامل، إلى أن الدولة لا تعتذر لأحد، ولا يرضى أي مواطن شريف أن تعتذر الدولة لأحد، ونحن كصحفيين جزء من هذا الكيان، ومن يعتذر هو من أخطأ في حق النقابة فقط.