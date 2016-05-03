معجزة ليستر - هاري كين: تشيلسي احتفل كما لو كان البطل

استنكر هاري كين مهاجم توتنام هوتسبرز ما فعله تشيلسي عقب مباراة الفريقين، مشيرا إلى أن الزرق احتفلوا بصافرة نهاية المباراة كما لو كانوا أبطال الدوري وليس ليستر سيتي.

وكان توتنام قد تعادل مع مضيفه تشيلسي بنتيجة 2-2 ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي ليتوج ليستر سيتي بطلا للدوري لأول مرة في تاريخه برصيد 77 نقطة بفارق 7 نقاط عن توتنام مع تبقي جولتين على النهاية.

وصرح هاري كين لشبكة "بي بي سي" عقب المباراة "حينما يحتفل تشيلسي بطل الموسم السابق بهذه الطريقة كما لو كانوا قد فازوا بالدوري، فهذا يظهر أننا كنا نقوم بشيء صحيح".

وأضاف "علينا أن نستمر في تقديم ما نفعله، لدينا مجموعة قوية من اللاعبين، ومدرب رائع، وطاقم تدريبي ممتاز، علينا أن نستمر في التحرك والتطور".

وشارك هاري كين في 36 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم مع توتنام سجل خلالهم 25 هدفا، كما صنع هدف وحيد.