معجزة ليستر - إنفوجرافيك في الجول.. هل تعرف الفارق المالي بين البطل والـ6 الكبار في إنجلترا؟ مُرعب

بعد 132 عاما من إنشائه توج ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي رسميا للمرة الأولى في تاريخه في حدث تاريخي لا يتكرر كثيرا.

ونجح ليستر في موسمه التاريخي في قهر فكرة أن الأموال أصبحت هي التي تسيطر على كرة القدم بعدما نجح بالقيام بسوق انتقالات رائعة بمبالغ قليلة عكس كل الأندية الكبرى في إنجلترا.

ويستعرض FilGoal.com الفارق المالي بين ليستر والأندية الكبرى في إنجلترا وأغلى صفقة قام بضمها خلال سوق الانتقالات قبل أن ينجح في النهاية بالظفر باللقب.

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