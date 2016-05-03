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#ليلة_الأبطال - مؤتمر جوارديولا: بايرن تعلم الكثير من مواجهتي ريال مدريد وبرشلونة

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#ليلة_الأبطال - مؤتمر جوارديولا: بايرن تعلم الكثير من مواجهتي ريال مدريد وبرشلونة #ليلة_الأبطال - مؤتمر جوارديولا: بايرن تعلم الكثير من مواجهتي ريال مدريد وبرشلونة

قال جوسيب جوارديولا مدرب بايرن ميونيخ إن فريقه قد تعلم من الخسائر التي منى بها في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسمين متتاليين ضد ريال مدريد وبرشلونة على الترتيب.

وكان ريال مدريد قد أقصى بايرن ميونيخ من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2013-2014 بعد الخسارة بنتيجة 5-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وفي الموسم التالي أقصى برشلونة العملاق البافاري بمجموع 5-3 مباراتي الذهاب والإياب.

ويواجه بايرن خطر الخروج بنفس الطريقة، بعد الخسارة في ذهاب نصف النهائي من أتليتكو مدريد بهدف.

وصرح بيب في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أتليتكو مدريد في إياب نصف نهائي دوري الأبطال "نصف النهائي مهم جدا، لم نتمكن من التأهل في الموسمين الماضيين للنهائي لأن ريال مدريد لعب جيدا، بيل وبنزيمة ودي ماريا ورونالدو كانوا متميزين، ضد برشلونة كان لدينا 14 لاعبا فقط متاحا للمواجهة لم نكن مستعدين".

وأضاف "كان برشلونة أقوى منا بكثير في ذلك الوقت، لكن هذا عام جديد وموقف جديد لنا لدينا فرصة الآن وسوف نحاول أن نقدم أفضل ما لدينا".

وتابع "من يعلم، غدا قد يحصل ساؤول أو كوكي أو توريس على هجمة مرتدة ونستقبل هدفا، لكننا تعلمنا منذ ذلك الحين وعلينا أن نظهر ما تعلمناه، في فترتي مع بايرن ميونيخ أظهرنا أننا بإمكاننا الدفاع جيدا جدا وقلب الهجمة".

واستطرد "أوتمار هيتزفيلد وجيوفاني تراباتوني أظهرا أن لديهما 11 لاعبا يدافعون لكن طريقة دفاعي مختلفة لدي أفكار مختلفة لطريقة اللعب".

ويواجه بايرن ميونيخ ضيفه أتليتكو مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، وكان العملاق البافاري قد سقط بنتيجة 1-0 في مباراة الذهاب.

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